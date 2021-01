Brighton bindet Lamptey

Premier League-Klub Brighton & Hove Albion hat Tariq Lamptey langfristig an den Verein gebunden. Wie die Seagulls mitteilen, hat der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Lamptey war vor einem Jahr für drei Millionen Euro vom FC Chelsea gekommen.

Interesse am englischen U21-Nationalspieler wurde in den vergangenen Wochen und Monaten unter anderem Bayern München und dem FC Arsenal nachgesagt. Vorerst bleibt der 20-Jährige bei Brighton.

