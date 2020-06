96: Kocak streicht Corona-Sünder

Kenan Kocak hat auf die Verstöße fünf seiner Profis gegen das Hygienekonzept verstoßen. Wie der Trainer von Hannover 96 gegenüber Medienvertretern bestätigt, wurden Felipe (33), Josip Elez (26), Miiko Albornoz (29), Sebastian Soto (19) und Simon Stehle (18) aus dem Spieltageskader für die kommende Partie beim SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13:30 Uhr) gestrichen. „Sind für das Spiel kein Thema“, so Kocak.

Die fünf Spieler wurden am Sonntag von der Polizei angehalten, da sie zusammen in einem Auto saßen und keinen Mundschutz trugen – ein klarer Verstoß gegen die niedersächsischen Abstandsregeln. Kocak erklärt: „Für so etwas gibt es keine Toleranz. Ich bin natürlich nicht erfreut, weil wir in der Öffentlichkeit stehen und dementsprechend sorgfältig sollten wir uns an die Regeln halten.“