Messi lässt WM-Teilnahme offen

Die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko & Kanda im kommenden Jahr könnte ohne Lionel Messi stattfinden. „Ich denke darüber nach und warte ab, aber ich will mir dieses Ziel auch nicht setzen. Ich werde es Tag für Tag angehen und sehen, wie ich mich vor allem körperlich fühle, und auch ehrlich zu mir selbst sein“, sagte der Argentinier, der beim Turnier im nächsten Jahr seinen 39. Geburtstag feiern wird, im Interview mit ‚Simplemente Fútbol‘. Mit 112 Toren und 191 Länderspielen ist Messi Rekordspieler der Albiceleste und krönte im Winter 2022 in Katar mit seinem ersten WM-Titel seine lange Karriere.

Da der Zahn der Zeit auch am achtfachen Weltfußballer nagt, will er in den kommenden Monaten bis zur WM vor allem auf seinen Körper hören. „Wenn man darüber nachdenkt, ist es eine lange Zeit, aber gleichzeitig wird es schnell vorbei sein“, so Messi weiter, „es ist eine lange Saison. Sie hat jetzt begonnen und läuft bis Dezember ohne Pause im Juni, dazu kommt mit der Klub-WM ein weiterer Wettbewerb. Es gibt viele Spiele.“ Mit Inter Miami startete der Angreifer gut in die Saison. Nach fünf Spielen hat La Pulga bereits fünf Scorerpunkte auf dem Konto.