Samardzic im Barça-Visier

Der Interessentenkreis für Lazar Samardzic erhält prominenten Zuwachs. Laut der ‚Sport‘ gesellt sich auch der FC Barcelona zu den Verehrern des serbischen Mittelfeldspielers, der für Udinese Calcio seine Schuhe schnürt. Dem Bericht der spanischen Sportzeitung zufolge beobachten die Katalanen die Situation des 22-Jährigen, der zu den möglichen Kandidaten für einen Sommertransfer gelten soll.

Neben Barcelona zählen mit Juventus Turin und Inter Mailand auch zwei italienische Spitzenklubs zu den Interessenten. Die Nerazzurri bemühten sich bereits im vergangenen Sommer intensiv um einen Deal, die Alte Dame wagte im Winter einen Vorstoß. In Udine steht der gebürtige Berliner bis 2026 unter Vertrag, allerdings soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verankert sein.