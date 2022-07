Nagelsmann schwärmt von Tel: „Eines Tages 40 Tore“

Bis zu 40 Millionen Euro Ablöse kann Mathys Tel den FC Bayern am Ende insgesamt kosten. Inklusive Boni ist dies nach FT-Informationen die Summe, die maximal für den 17-jährigen Angreifer an Stade Rennes fließen könnte. Die Sockelablöse liegt deutlich darunter, kratzt aber immerhin auch an der 30-Millionen-Marke.

Die Erwartungen an den hochtalentierten Teenager sind entsprechend hoch, auch wenn Julian Nagelsmann versucht ist, die öffentliche Euphorie etwas zu dämpfen. „Er ist kein 1:1-Ersatz für Lewy, das ist aber normal in diesem Alter“, sagte der Bayern-Coach im Rahmen der gestrigen 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Manchester City. Er traue Tel aber durchaus zu, „eines Tages 40 Tore pro Saison“ zu erzielen. Fürs erste sei man „glücklich“, wenn der Youngster „diese Saison zehn Tore schießt“.

Suche nach der idealen Rolle

Klar ist auch: Tel befindet sich in jungen Jahren noch auf der Suche nach seiner Ideal-Position. Der elegante Rechtsfuß ist ein extrem umtriebiger und beweglicher Stürmer, der überall im Angriffsdrittel auftaucht. Angriffe initiiert er dabei mindestens ebenso gerne, wie er sie abschließt. Dabei helfen ihm neben seinem hohen Tempo seine perfekte Ballkontrolle, sein Gespür für Räume und eine gute Übersicht auch unter Druck.

„Er ist ein sehr junger, talentierter Spieler. Er kann auf mehreren Positionen spielen, ist sehr schnell und stark“, erklärt Nagelsmann dementsprechend. Begonnen hatte Tel seine Ausbildung einst sogar in der Abwehr. Sein Berater Gadiri Camara sagte erst kürzlich gegenüber der FT-Partnerseite Foot Mercato: „Mit 13 Jahren kam er als Innenverteidiger nach Rennes. Aber das änderte sich dann schnell. Man sah seine Fähigkeit, den Unterschied ausmachen zu können.“

Nagelsmann ist jedenfalls sehr zuversichtlich, Tels Entwicklung weiter vorantreiben zu können. „Wir versuchen, junge, talentierte Spieler zu finden, die wir zu Weltklasse-Spielern entwickeln können“, so der 35-Jährige, der ähnliche Pläne mit Mittelfeld-Neuzugang Ryan Gravenberch (20) verfolgt.