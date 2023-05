Hannover will Krüger

Hannover 96 bekundet Interesse an Florian Krüger, der aktuell für den niederländischen Erstligisten FC Groningen auf Torejagd geht. Der 24-Jährige ist laut einem Bericht der ‚Bild‘ bereits vor Ort gewesen, um sich die Gegebenheiten zeigen zu lassen.

In Hannover soll Krüger den von der TSG Hoffenheim ausgeliehenen Maximilian Beier (20) ersetzen. Bis 2026 ist Krüger noch an Groningen gebunden, hat aber der ‚Bild‘ zufolge die Wechselfreigabe. Erst im vergangenen Sommer war der Rechtsfuß für 1,3 Millionen Euro von Arminia Bielefeld in die Eredivisie gewechselt.

