Duah verlässt Nürnberg

Kwadwo Duah verlässt den 1. FC Nürnberg. Der 26-jährige Stürmer wechselt nach Bulgarien und schließt sich dort Ludogorets Razgrad an. Dem Vernehmen nach fließen 2,5 Millionen Euro als Ablöse. Einen Teil der Summe müssen die Nürnberger allerdings an den FC St. Gallen weitergeben. Erst vor einem Jahr war Duah für 700.000 Euro aus St. Gallen zu den Franken gewechselt. Dabei sicherte sich der Schweizer Erstligist eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung.

„Ich möchte mich zunächst für das letzte Jahr beim Club ganz herzlichen bei wirklich allen bedanken. Auch, wenn es sportlich nicht so lief, wie wir alle wollten, habe ich mich in Nürnberg sehr wohl gefühlt. Ich werde immer wieder gern an den Valze, in das Stadion und in die Stadt kommen. Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt in einem Verein, der internationale Ziele hat. Darauf freue ich mich“, verabschiedet sich Duah.

