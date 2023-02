Barça: Die Details zur Roberto-Verlängerung

Sergi Roberto und der FC Barcelona setzen ihre Zusammenarbeit offenbar fort. Der spanische Radiosender ‚El Partidazo de COPE‘ berichtet, dass sich der 31-Jährige und die Katalanen auf eine Vertragsverlängerung bis 2024 geeinigt haben. Der Verteidiger erhalte künftig ein niedrigeres Grundgehalt, das dank leistungsbezogener Klauseln jedoch noch steigen könne.

Breits im April des vergangenen Jahres sei das Gehalt von Roberto um rund 40 Prozent gekürzt worden. Der elfmalige spanische Nationalspieler spielt seit 2006 für Barça und gehört seit 2013 dem Profikader des La Liga-Klubs an. In der laufenden Saison stand der Rechtsfuß bislang in zwölf von 20 Ligaspielen auf dem Platz.

