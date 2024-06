Schalke schnappt sich Toptalent Bayindir

Der FC Schalke 04 macht die Verpflichtung von Mittelfeldtalent Aris Bayindir perfekt. Der 17-Jährige wechselt von RB Leipzig in den Ruhrpott und unterschreibt auf Schalke dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2028, der sich mit Bayindirs Volljährigkeit am 27. Dezember automatisch in einen Profivertrag umwandeln soll.

Die Ablöse für den gebürtigen Luxemburger mit türkischen Wurzeln fällt mit einer kolportierten Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich überschaubar aus. Leipzig hatte Bayindirs auslaufenden Vertrag per Option verlängert, um noch eine Ablöse zu kassieren.

„Aris ist mit beiden Füßen sehr stark am Ball und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler“, erklärt Marc Wilmots, „mit seinen 17 Jahren möchten wir ihm auf Schalke in den kommenden Jahren die Möglichkeit geben, im Profifußball seine Qualitäten zu zeigen und sich weiterzuentwickeln.“

Bayindir selbst sagt über seinen Wechsel: „Die Schalker Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen einen klaren Weg für die kommenden Jahre aufgezeigt. Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte zeigen, wie ich diesem Klub weiterhelfen kann.“

Ouédraogo-Ersatz?

Bei Schalke ist der flexibel einsetzbare Linksfuß fest im zentralen Mittelfeld eingeplant – als Ersatz für Toptalent Assan Ouédraogo (18). Und das, obwohl Bayindir in der abgelaufenen Saison bei RB vermehrt als Linksverteidiger oder im linken Mittelfeld eingesetzt wurde. In 22 U19-Bundesligaspielen steuerte der deutsche U18-Nationalspieler sechs Treffer und fünf Vorlagen bei.