Arthurs Revolte erzürnt Barça | Benfica weiter heiß auf Cavani

Barça greift durch

Es war abzusehen, dass der Ärger über Arthurs Verhalten nicht lange auf sich warten lässt. Die ‚Mundo Deportivo‘ zeigt sich wie der FC Barcelona sichtlich empört und spricht sogar von „Arthurs Rebellion“. Prompt drohen die Blaugrana dem Brasilianer mit harten Sanktionen. Den 23-jährigen Mittelfeldakteur scheint dies allerdings wenig zu interessieren. Arthur hatte den Katalanen jüngst mitgeteilt, dass er dem Verein für die anstehenden Champions League-Partien nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Derzeit verweilt er in seiner brasilianischen Heimat und möchte erst wieder nach Europa zurückkehren, wenn er italienischen Boden betreten darf.

Neue Benfica-Offerte

Edinson Cavani scheint weiterhin ganz oben auf der Wunschliste von Benfica Lissabon zu stehen. Wurde am Freitag noch in der portugiesischen Presse berichtet, dass der Ex-Stürmer von Paris St. Germain für Benfica kein Thema mehr ist, titelt die ‚Record‘ heute: „Benfica startet neuen Angriff auf Cavani.“ Nach Informationen der portugiesischen Zeitung wurden die Gespräche in Lissabon wieder aufgenommen. Problematisch könnten allerdings die Gehaltsverhandlungen werden. Das Ziel für den Klub von Jorge Jesus wäre es nämlich, Cavani dazu zu bringen, sein Gehalt zu kürzen. Wie wird der Matador sich am Ende entscheiden?

Juve: Sarri vor ungewisser Zukunft

Ob Maurizio Sarri kommende Saison weiterhin auf der Trainerbank von Juventus Turin Platz nehmen darf, steht noch in den Sternen. Der Italiener hat trotz des Scudetto-Gewinns keine Garantie auf ein langfristiges Engagement bei der Alten Dame. So schreibt der ‚Quotidiano Sportivo‘: „Wird der Scudetto für Sarri reichen?“ Entscheidend für einen Sarri-Verbleib wird Juves Abschneiden in der Champions League sein. Somit wird der 7. August zur nächsten Bewährungsprobe für den 61-Jährigen. Dann gilt es, das 0:1 aus dem Hinspiel gegen Lyon aufzuholen.