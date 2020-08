Preetz lässt keine Zweifel bei Cunha

Bei Hertha BSC plant man fest mit Winterneuzugang Matheus Cunha. Ein Abgang stehe ebenso wie ein neuer Vertrag nicht zur Debatte, bekräftigt Manager Michael Preetz im ‚kicker‘. „Eine Anpassung des Vertrags ist aktuell kein Thema. Beide Seiten haben den Vertrag im Januar bei vollem Bewusstsein unterschrieben. Wir haben Matheus Cunha nicht im Winter geholt, um ihn im Sommer schon wieder zu verkaufen. Er ist eine zentrale Größe in unseren Planungen.“

Interesse an Cunha signalisiert in erster Linie Champions League-Finalist Paris St. Germain. Dort plant man laut dem ‚kicker‘, dem 21-jährigen Offensivspieler sowie der Hertha zeitnah ein Angebot vorzulegen. Bei Preetz und Co. trifft ein solches aber ganz offensichtlich auf taube Ohren.