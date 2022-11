Liverpool verlängert mit Corness

Der FC Liverpool bindet nach Ben Doak ein weiteres Talent. Der 19-jährige Dominic Corness unterschreibt einen neuen Vertrag bei der U21-Mannschaft der Reds. Über die Vertragslaufzeit macht Liverpool keine Angaben.

Corness läuft überwiegend im zentralen Mittelfeld auf, kann allerdings auch etwas defensiver spielen. Der Linksfuß ist Stammspieler im UEFA Youth League Team der Reds. Fünfmal stand der junge Engländer im Kader und fünfmal spielte er über die volle Distanz.

Dominic Corness has signed a new extended contract with the Reds 🙌🔴