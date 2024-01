Augsburg: Erste Entscheidung bei Iago

Iago wird den FC Augsburg im Sommer verlassen. Wie die ‚Augsburger Allgemeine‘ berichtet, wird der brasilianische Linksverteidiger seinen Vertrag beim Bundesligisten erfüllen und im Anschluss an die Saison in seine Heimat zurückkehren. Der SC International Porto Alegre, von dem der 26-Jährige 2019 zum FCA wechselte, Atletico Mineiro und der EC Bahia werden als potenzielle Abnehmer genannt.

Laut dem brasilianischen ‚Globo Esporte‘ hat letztgenannter Klub aktuell die besten Chancen auf den Zuschlag. Iago ist in dieser Saison kein Stammspieler mehr in Augsburg. Immer wieder wurde der Linksfuß von Verletzungen zurückgeworfen. Aktuell laboriert er an Muskelproblemen im Adduktorenbereich, mit denen er nur individuell trainieren kann.