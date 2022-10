Brentford will erneut mit Frank verlängern

Der FC Brentford will mit seinem Cheftrainer Thomas Frank zum zweiten Mal innerhalb des Jahres 2022 verlängern. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Bees Vertragsgespräche eröffnet und hoffen mit der erneuten Unterschrift des Dänen die verankerte Ausstiegsklausel zu streichen. Dem Vernehmen nach liegt diese bei vergleichsweise niedrigen 3,5 Millionen Euro. Erst im Januar dieses Jahres hatte Frank bis 2025 verlängert.

Brentford will verhindern, dass die Konkurrenz den Londonern ihren Erfolgstrainer wegschnappt. Vor allem das kriselnde Leicester City streckt derzeit die Fühler nach einem neuen Cheftrainer aus und zieht Frank in Betracht. Der Taktikfuchs steht in Brentford seit mittlerweile vier Jahren an der Seitenlinie. Im Sommer 2021 führte der 49-Jährige den Klub erstmals in die Premier League und zum souveränen Klassenerhalt. Aktuell belegt Brentford Platz neun.