„Bye bye Bayern“: Die Pressestimmen zum City-Triumph

3:0 gewann Manchester City das Hinspiel im Champions League-Viertelfinale gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München. Der Bundesliga-Spitzenreiter steht kurz vor dem Aus und braucht im Rückspiel einen Fabel-Auftritt gegen die Mannen von Pep Guardiola. Die heutigen Pressestimmen fallen entsprechend aus.

Auf der Insel herrscht wenig überraschend große Freude über die Leistung der Skyblues – versehen mit einem guten Schuss Gehässigkeit dem Verlierer gegenüber. „Bye bye Bayern“, titelt etwa der ‚Mirror‘ in großen Lettern, „Manchester mit einem Bein im Halbfinale. Haaland wieder der ear-o (angelehnt an hero) mit seinem 45. Saisontor.“ Der Norweger jubelt in ikonischer Pose mit Zeigefinger am Ohr.

„City geht steil“, jubelt der ‚Express‘ über die Spielfreude des amtierenden englischen Meisters, der „Bayern zerstört“ habe. Die ‚Daily Mail‘ wird geradezu poetisch: „Funkelndes City lässt Bayern in die Knie gehen. Pep und Co. können nun den Weg zu Ende gehen“ – ins Champions League-Finale. In eine ganz ähnliche Richtung geht die Schlagzeile des ‚Guardian‘: „Zügelloses und rücksichtsloses City gibt seinen Fans Gründe (an den Champions League-Sieg) zu glauben“.

„City rennt Bayern um“

Auch anderswo in Europa wird Citys Überlegenheit am gestrigen Abend honoriert. „City rennt Bayern um“, registriert etwa die spanische ‚as‘. Die Kollegen von der ‚Mundo Deportivo‘ befinden angesichts des klaren Resultats: „Peps City einen Schritt vom Halbfinale entfernt“.

Für die französische ‚L’Équipe‘ hat City Bayern „klar dominiert“ und bestätigte mit dem gestrigen Auftritt „Ambitionen auf den Titel“. Zum selben Schluss kommt derweil die ‚Gazzetta dello Sport‘, Italiens größte Sportzeitung: „City dominiert Bayern.“