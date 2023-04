Bochum: Stafylidis-Verbleib unter einer Bedingung

Konstantinos Stafylidis (29) kann sich offenbar vorstellen, über die Saison hinaus beim VfL Bochum zu bleiben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der Grieche offen für eine Vertragsverlängerung an der Castroper Straße. Zumindest dann, wenn der VfL die Klasse hält. Entsprechende Vertragsgespräche sind der Fachzeitschrift zufolge derzeit allerdings zurückgestellt.

Eine Ausdehnung der Zusammenarbeit werde erst Thema, wenn der Klassenerhalt gesichert ist. Derzeit rangieren die Bochumer in der Bundesliga auf Platz 14 und haben fünf Punkte Luft auf die direkten Abstiegsplätze. In der laufenden Spielzeit stand Stafylidis in der Liga bislang 15 Mal auf dem Rasen. Der Kontrakt des Linksverteidigers ist noch bis zum Sommer dieses Jahres datiert.

