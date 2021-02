Solskjaer: Pogba wieder „glücklich“

Ole Gunnar Solskjaer möchte sich nicht an den fortwährenden Gerüchten über Mittefeldstar Paul Pogba beteiligen: „Spekulationen über Paul wird es immer geben, wir haben einen guten offenen Dialog. Über was wir reden und wie wir die Situation sehen, bleibt unter uns“, wird der Manchester United-Coach von ‚Goal‘ zitiert. Nachdem der Agent des Franzosen, Mino Raiola, bereits im Dezember verkündete, dass Pogbas Zeit im Old Trafford vorbei sei, glätteten sich die Wogen zuletzt. Solskjaer äußerte sich bereits optimistisch, den 27-Jährigen doch halten zu können – vorausgesetzt der sportliche Erfolg stimmt.

Das Pogbas Form in den vergangenen Monaten stark angestiegen ist, belegen auch die Zahlen. Fand sich der Mittelfeldspieler am Anfang der Saison noch öfter auf der Ersatzbank wieder, stand er zuletzt in sieben aufeinanderfolgenden Premier League-Partien immer über 90 Minuten auf dem Platz. In dieser Zeit gelangen ihm zwei Tore und ein Assist für die Red Devils. Demgegenüber steht ein Tor aus den ersten 14 Ligapartien der Saison. „Ich bin einfach froh, dass er fokussiert ist und wirklich gut spielt und dass er mit sich selbst glücklich ist, das ist wichtig. Man kann sehen, dass Paul den Fußball genießt, wenn er das rote Trikot trägt“, ist auch Solskjaer die verbesserte Form des Franzosen nicht verborgen geblieben.