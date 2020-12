Solskjaer will Pogba mit Titeln halten

Ole Gunnar Solskjaer ist sich sicher, dass ein Verbleib von Paul Pogba bei Manchester United von den Möglichkeiten abhängt, Titel zu gewinnen. „Paul ist schon eine Weile hier, und natürlich will er mehr Trophäen gewinnen. Er liebt den Fußball und er ist ehrgeizig. Er will Erfolg haben wie die meisten anderen im Kader“, sagt der Trainer der Red Devils im Gespräch mit ‚ESPN‘.

In Pogbas vergangenen vier Jahren seit seiner Rückkehr sprang lediglich der Gewinn der Europa League und des Ligapokals 2017 heraus. Nach wie vor steht ein Abschied des 27-jährigen Franzosen, dessen Vertrag 2022 ausläuft, zu Juventus Turin im Raum. „Bei Man United gibt es immer den Anspruch, Trophäen zu gewinnen. Je mehr Trophäen man gewinnt, desto mehr Spieler wollen für uns spielen. Es liegt an uns, Trophäen zu gewinnen und dann werden wir sehen, wer in Zukunft Teil des Teams sein wird“, so Solskjaer vielsagend.