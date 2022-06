Lens versieht Fofana mit Preisschild

Seko Fofana kann RC Lens für 35 bis 40 Millionen Euro verlassen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, ruft der Ligue 1-Klub diese Summe als Ablöse für den 27-jährigen Leistungsträger auf. Bis 2024 steht der Ivorer eigentlich noch bei den Rot-Gelben unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Defensivspezialist steht bei einigen Vereinen auf der Liste. Nachdem im Winter bereits Newcastle United glücklos versuchte, Fofana zu verpflichten, buhlen in diesem Sommer gleich mehrere Vereine aus Frankreich und England um die Unterschrift des Nationalspielers. Unter anderem wurde sein Name zuletzt mit Paris St. Germain, Olympique Lyon, Crystal Palace, Aston Villa, Leeds United, Leicester City und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.