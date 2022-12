Villa-Abgang? Coutinho äußert sich

Philippe Coutinho hat Stellung zu den Gerüchten bezogen, die ihn mit einem Abgang von Aston Villa in Verbindung bringen. Auf seinem Instagram-Kanal sagt der Brasilianer: „In den vergangenen Tagen habe ich eine Menge Nachrichten mit meinem Namen gesehen. So weit, okay. Das Problem ist jetzt, dass einige Lügen begonnen haben und ich bin hier, um klarzustellen: Niemals und zu keinem Zeitpunkt gab es irgendeine Art von Gespräch von mir, in dem ich darum gebeten habe, den Verein zu verlassen, denn ich bin hier glücklich und meine Familie auch.“

Vielmehr will der Offensivspieler an seine Form aus der vergangenen Rückrunde anknüpfen. Damals gelangen Coutinho acht Scorerpunkte in 19 Ligaspielen für Villa. In der laufenden Saison ist der ehemalige Bayern- und Barça-Profi in 14 Pflichtspielen noch ohne Torbeteiligung. „Jetzt, wo ich mich von der Verletzung erholt habe, konzentriere ich mich nur noch darauf, jeden Tag das Maximum zu geben, auf hohem Niveau zu spielen und dem Verein und meinen Mannschaftskameraden zu helfen, unsere Ziele zu erreichen“, kündigt Coutinho an. An Aston Villa ist der Edeltechniker noch bis 2026 gebunden.

