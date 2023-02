Sanchos emotionales Comeback: „Hoffentlich behält er dieses Lächeln“

Es ist in den vergangenen Jahren selten vorgekommen, dass die Fans von Manchester United den Namen von Jadon Sancho skandiert haben. Am gestrigen Mittwochabend hallte er aber durch das Old Trafford. „Sancho! Sancho!“, war es lautstark auch über die TV-Mikrofone zu hören, als der 22-Jährige beim 2:0-Sieg gegen Nottingham Forest im Carabao Cup in der 63. Minute das Feld betrat.

Es war das Ende einer langen Leidenszeit. Im Oktober hatte Sancho letztmalig für United auf dem Platz gestanden. Dann fehlte er plötzlich im Kader. Krank sei er, hieß es, doch seine lange Ausfallzeit sorgte für Fragezeichen.

Im Dezember, als die Red Devils gerade im Wintertrainingslager in Spanien für eine erfolgreiche Rückrunde schufteten, ließen Aussagen von Trainer Erik ten Hag dann aufhorchen. Es sei eine Kombination aus „körperlichen und mentalen Problemen“, die Sanchos Fitnesszustand und Leistungen beeinflusse. Aus diesem Grund sei er auch nicht mit ins Trainingslager gereist. Wann er zurückkomme, sei komplett offen.

Emotionale Szenen

Nun war es also soweit und allen Beteiligten war die Freude über das Sancho-Comeback anzumerken. Der Ex-Dortmunder selbst stand kurz vor seiner Einwechslung lächelnd an der Seitenlinie, die Vorfreude war ihm ins Gesicht geschrieben. Auch der beizeiten mürrische ten Hag verbarg seine Freude nicht. Sogar vom Gästetrainer Steve Cooper – Sancho spielte unter dem 43-Jährigen einst in der englischen U17-Nationalmannschaft – gab es nach der Partie eine lange Umarmung.

Und wie lief es sportlich? Ten Hag bot den 22-Jährigen auf ungewohnter Position in einer zentralen Rolle auf, was ihm sichtlich entgegenkam. Sancho agierte auffällig, war in seinen 27 Spielminuten an vielen Offensivaktionen beteiligt. Ein Comeback, auf das sich aufbauen lässt.

Auch von ten Hag gab es Lob nach der Partie, viel wichtiger ist für den United-Trainer aber: „Die Fans haben ihm Liebe geschenkt und er hat es genossen, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe ihn schon in den vergangenen Wochen im Training lachen sehen, hoffentlich behält er dieses Lächeln.“