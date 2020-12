Mourinho stinksauer | Atletí Spaniens Mannschaft der Stunde

Gelingt Juve der Depay-Klau?

Verpasst Juventus Turin dem kriselnden FC Barcelona auch noch einen Tiefschlag auf dem Wintertransfermarkt? „Juve – volle Kraft voraus für Depay“, titelt ‚La Stampa‘. Laut der Tageszeitung will die Alte Dame bei Memphis Depay (26, Olympique Lyon) wirklich ernst machen und den Angreifer ins Piemont locken. Juve wolle dabei vom andauernden Chaos beim katalanischen Nebenbuhler profitieren.

Atlético grüßt von oben

Der Transfermarkt ist dabei noch Barças geringeres Problem – in La Liga belegen die Blaugrana zum Jahreswechsel nur einen indiskutablen sechsten Platz (25 Punkte). Da auch Erzrivale Real Madrid (33) noch nicht so recht zur Konstanz finden will, heißt der spanische Tabellenführer aktuell Atlético Madrid (35). „Abgesetzt“ haben sich die Rojiblancos, ist auf der Titelseite der ‚Marca‘ zu lesen. Bemerkenswert: Nach dem 1:0 gegen den FC Getafe weist Atletí ein ganz starkes Torverhältnis von 27:5 auf.

Mourinho wütet

Die sich häufenden Spielabsagen in der Premier League sorgen auf der Insel für reichlich Zündstoff. Viel Frust, gegenseitige Bezichtigungen der Vorteilsnahme sowie eine hitzige Debatte über eine Saisonunterbrechung gehören zu den unschönen Begleiterscheinungen. Die kurzfristige Absage der Partie FC Fulham gegen Tottenham Hotspur brachte etwa Spurs-Coach José Mourinho auf die Palme. „Stinksauer“ muss der Exzentriker gewesen sein, berichtet die ‚Sun‘ und nennt die Situation einen „Scherbenhaufen“.