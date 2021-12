Mainz: Unverhoffter Zuschlag bei Lee

Christian Heidel hat berichtet, wie er Jae-sung Lee im Sommer von Holstein Kiel zu Mainz 05 holte. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ sagt der Sportvorstand, dass der Offensivmann „von Anfang an auf der Wunschliste ganz oben“ stand, es aber so aussah, als ginge Lee zur finanziell potenteren TSG Hoffenheim.

Doch dann erfuhr Heidel, dass der 29-jhrige Koreaner doch noch zu haben sei: „Als ich dann Lees Berater anrief, sprach der gerade mit einem Klub aus der Premier League. Lee war in Korea, hier bei uns durfte keiner was erfahren. Deshalb haben wir in Korea ein Krankenhaus für den Medizincheck organisiert.“ Letztlich erhielt Mainz den Zuschlag und holte den Offensivmann ablösefrei.