Einigung erzielt: Haller vor erneutem Leihwechsel

Der Leihklubwechsel von Sébastien Haller nimmt immer konkreter Form an. Laut ‚Cadena COPE‘ hat sich der von Borussia Dortmund ausgeliehene Mittelstürmer am Morgen von seinen Teamkollegen bei CD Leganés verabschiedet. Dem spanischen Radiosender zufolge gab es in den Verhandlungen zwischen Dortmund und dem FC Utrecht einen Durchbruch. Auch zwischen den Schwarz-Gelben und Utrecht soll es zur Einigung gekommen sein, berichtet ‚Voetbal International‘.

Dementsprechend wird Haller in Kürze beim Eredivisie-Klub erwartet. Zwischen 2015 und 2017 war der 30-jährige Ivorer bereits für Utrecht auf Torejagd gegangen. Für die Niederländer erzielte Haller in 98 Pflichtspielen 51 Tore. Eine ähnliche Quote erwarten sich die Utrecht-Verantwortlichen offenbar vom angehenden Neuzugang, um im Kampf um die Europapokalplätze mithalten zu können.

Sein Gastspiel in Leganés lief nicht besonders erfolgreich. In neun Einsätzen blieb Haller ohne Scorerpunkt. Auch beim BVB hat der 1,90 Meter große Zielspieler keine Zukunft. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026. Vielleicht gelingt es Haller ja, in Utrecht an alter Wirkungsstätte an seine frühere Form anzuknüpfen.