Im Schatten von Guirassy: Undav heimlich an der Ligaspitze

Serhou Guirassy bleibt weiterhin das Phänomen der laufenden Bundelsiga-Saison. Gegen Union Berlin traf der Mittelstürmer mit seinem Führungstor zum 1:0 schon zum 14. Mal in dieser Saison – neuer Bundesliga-Rekord. Europaweit hatte nur Cristiano Ronaldo in der Saison 2015/16, damals noch bei Real Madrid, mit 15 Treffen zum selbigen Zeitpunkt mehr Tore auf dem Konto. Doch nach einer halben Stunde war der Nachmittag für den 27-Jährigen aufgrund von Oberschenkelproblemen vorbei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Sturmtank kam Sommerneuzugang Deniz Undav einmal mehr in die Partie. Für die Leihgabe von Brighton & Hove Albion war es die fünfte Einwechslung in dieser Saison. Undav war es auch, der mit seinem Treffer den 3:0-Schlusspunkt gegen Union setzte und bewies, dass man beim VfB im Falle eines Guirassy-Ausfalls auf ihn setzen kann. Für seine bisherigen drei Treffer eine Torvorlage benötigte Undav lediglich 133 Spielminuten.

Lese-Tipp

Rekord geknackt & ausgewechselt: VfB-Sorgenfalten bei Guirassy

Keiner ist gefährlicher

Eine beeindruckende Quote angesichts der kurzen Einsatzzeiten. Von allen Spielern mit mehr als 120 Minuten Spielzeit in dieser Saison ist Undav dem Datendienstleister ‚understat.com‘ zufolge der Akteur mit dem mit Abstand höchsten Expected-Goals-Wert pro 90 Minuten in der Bundesliga (1,58).

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Sebastian Hoeneß zeigte sich vor dem Spieltag zufrieden mit der Entwicklung des Angreifers, der den Saisonstart wegen eines Außenbandanrisses im Knie verpasst hatte: „Ich glaube noch nicht, dass er bei 100 Prozent ist. Aber er ist definitiv nicht mehr weit davon entfernt. Wir haben jetzt eine richtig schöne Konstellation. Ich sehe Serhou natürlich in der Lage, mit Deniz zu spielen. Wir sind am Überlegen, wie wir die beste Mannschaft auf den Platz bringen.“

Sollte es so weit kommen, hätte der VfB die Möglichkeit, das potenziell torgefährlichste Duo der Liga auflaufen zu lassen. Und selbst wenn nicht, hat der aktuelle Tabellenzweite immer noch genug Torgefahr auf der Bank, sollte Guirassy ausnahmsweise mal Ladehemmungen haben.