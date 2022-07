Italienische Klubs locken Kiels Reese

Fabian Reese (24) weckt Begehrlichkeiten in Italien. Nach übereinstimmenden Informationen des ‚kicker‘ und des Fachportals ‚Tuttomercatoweb‘ zeigen mit der US Cremonese, der US Salernitana, dem CFC Genua und Cagliari Calcio gleich vier italienische Vereine Interesse am Flügelspieler von Holstein Kiel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine offizielle Anfrage für den ehemaligen Schalke-Profi hat es bereits gegeben, bestätigt Kiels Sportchef Uwe Köhler. Diese wurde jedoch abgelehnt. Reese kam im Sommer 2020 für eine überschaubare Ablösesumme von 100.000 Euro von Schalke nach Kiel. Seitdem lief der Linksaußen in insgesamt 85 Pflichtspielen für die Störche auf.