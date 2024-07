BVB: Klarer Plan mit Coulibaly

Für die Profimannschaft von Borussia Dortmund stand Soumaila Coulibaly in seiner Karriere bisher lediglich in zwei Pflichtspielen auf dem Feld. Und das obwohl der französische Innenverteidiger schon Seit Sommer 2021 beim Bundesligisten unter Vertrag steht. Weitere Einsätze werden wohl nicht mehr hinzukommen.

Laut ‚Ruhr Nachrichten‘ sind sich Verein und Spieler längst darüber einig geworden, dass in diesem Sommer ein fester Transfer stattfinden soll. Dem Bericht der Lokalzeitung zufolge gibt es Interesse aus Frankreich, Spanien, Italien und England am 20-Jährigen, der in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis 34 mal für Royal Antwerpen im Einsatz war.

Verscherbeln wollen die Dortmunder den 1,91 Meter großen Youngster aber nicht. Seine relativ gut verlaufene Leihe nach Belgien dürfte dem Marktwert zuträglich gewesen sein. Deshalb schielen die BVB-Bosse auf eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich, heißt es. Ob sich der Wunsch realisiert, wird sich zeigen. Das spanische Portal ‚Relevo‘ brachte Coulibaly vor wenigen Tagen in den Dunstkreis von Betis Sevilla. Seither gab es bezüglich der Andalusier aber noch keine konkreteren Meldungen.