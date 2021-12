BVB: Zorc-Klartext über Haaland, Moukoko, Perisic & Wintertransfers

Michael Zorc hat öffentlich eingeräumt, dass Erling Haaland (21) für den kommenden Sommer das Zepter des Handelns in der Hand hält. „Fakt ist, dass wir einen Vertrag haben. Fakt ist aber auch, und das ist kein Geheimnis, dass er den Klub unter bestimmten Bedingungen verlassen kann“, erklärt der Manager von Borussia Dortmund im Interview mit ‚Sport1‘.

Welche Konditionen der potenzielle neue Arbeitgeber bieten muss, wolle er aber „nicht verraten“, stellt Zorc klar. Im Raum stehen 75 bis 90 Millionen Euro Ablöse. Gerne würden die Dortmunder an dieser Stelle nachjustieren. „Erling und auch wir gehen sehr professionell mit dem Thema um. Wir werden sehen, wie es weitergeht“, sagt Zorc.

Denn der Wunsch der Schwarz-Gelben ist eigentlich, Haaland die beim Transfer geschlossene Vereinbarung im Gegenzug für eine deutliche Gehaltssteigerung abzukaufen. Zorc macht deutlich: „Wir haben im Übrigen, trotz Pandemie, keine wirtschaftliche Notwendigkeit, ihn zu verkaufen. Das ist auch Fakt. Wir werden uns zusammensetzen und sehen, wie die Gespräche verlaufen.“ Gespräche über dieses Thema seien anberaumt, aber noch nicht final terminiert.

Keine Moukoko-Leihe?

Die Lücke, die Haaland eines Tages hinterlassen wird, soll in der romantischsten aller Vorstellung Youngster Youssoufa Moukoko schließen. Die ehemals so rasante Entwicklung des 17-Jährigen stockt jedoch aufgrund diverser Verletzung. Laut Zorc ist die zuletzt medial kolportierte Möglichkeit einer Leihe aber für den Moment „kein Thema“.

Gleiches gelte für die Personalie Ivan Perisic (32), der kürzlich mit einer Rückkehr zum BVB in Verbindung gebracht wurde: „Ivan ist ein alter Bekannter. Seine Verpflichtung ist kein Thema.“

Wintertransfers möglich

Generell sind Nachjustierungen des Kaders aber durchaus möglich. „Ich schließe nie etwas aus und will mich in keiner Weise limitieren. Natürlich werden wir nach der Vorrunde schauen und analysieren, ob und wo es eine Notwendigkeit gibt“, erläutert Zorc. Folgende Fragen seien dabei ausschlaggebend: „Müssen wir nachbessern? Haben wir Verletzte? Wie sieht die wirtschaftliche Lage aus? Und wen gibt es überhaupt auf dem Markt?“

Grundsätzlich sei er aber der Ansicht, dass der Dortmunder Kader tief genug aufgestellt ist. „Wer hat zuletzt gefehlt? Hazard, Guerreiro, Dahoud, Reyna, Haaland, Can, Zagadou, Wolf, Moukoko, Morey, dazu Hummels in Lissabon. Alleine Haaland hat uns 40 Tage am Stück gefehlt“, argumentiert Zorc. Bis zum Beginn des Wintertransferfensters sind es noch vier Wochen. Spätestens dann dürften die Antennen in Richtung Winter-Schnäppchen ausgefahren sein.