FC Bayern: Kompany nimmt Sané in Schutz

Vincent Kompany misst den oft als lustlos bewerteten Auftritten von Leroy Sané (29) keine allzu große Bedeutung bei. „Ich kenne Leroy schon lange. Er sieht nur so aus, aber ehrlich gesagt ist alles in Ordnung. Wenn man sich seine Spiele als Jugendspieler ansieht, findet man wahrscheinlich die gleichen Bilder. Aber am nächsten Tag oder Abend lacht er und ist Teil des Teams. Ich kann Ihnen sagen, es geht ihm absolut gut“, zitiert die ‚Bild‘ den Trainer des FC Bayern.

Sané sorgte bei den vergangenen zwei Spielen für Aufsehen: Bei seiner Auswechslung gegen den VfL Bochum (2:3) hatte er sichtlich genervt den Arm des vierten Offiziell weggeschlagen. Unter der Woche stand der Flügelspieler nach dem 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen nur teilnahmslos daneben, während seine Kollegen mit den Fans den Einzug ins Champions League-Viertelfinale feierten.