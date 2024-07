EM-Finale: Southgate mit überraschendem Wechsel

Gareth Southgate verändert seine Startformation für das heutige EM-Finale (21 Uhr) gegen Spanien im Vergleich zum jüngsten 2:1-Sieg über die Niederlande anscheinend auf einer Position. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, darf Linksverteidiger Luke Shaw von Beginn an ran, Kieran Trippier muss dagegen auf der Bank Platz nehmen.

Die Entscheidung kommt durchaus überraschend, wenn man berücksichtigt, dass sich Shaw seit fast genau einem Jahr nicht mehr in der Anfangself der Three Lions wiedergefunden hat. Aufgrund diverser Musekelverletzungen verpasste der 29-jährige Linksfuß in Diensten von Manchester United einen Großteil der Saison. Trippier war bei Newcastle United dagegen in der Abwehrreihe gesetzt.