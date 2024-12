Nächster Rückschlag für Hummels

Mats Hummels‘ Zeit bei der AS Rom steht weiterhin unter keinem guten Stern. Bei der 0:2-Heimniederlage gegen Atalanta Bergamo stand der 78-fache deutsche Nationalspieler zwar in der Startelf, musste aber in der 74. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Nach einem Zweikampf mit dem Ex-Leverkusener Odilon Kossounou humpelte Hummels vom Feld. Eine Diagnose steht noch aus. Es war erst der vierte Einsatz des 35-Jährigen für die Roma. Unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri hat Hummels bessere Karten als unter dessen Vorgänger Ivan Juric.