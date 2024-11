Wanner könnte „in jeder Top-Mannschaft" spielen

Der Name Paul Wanner ist derzeit in aller Munde, der 18-Jährige vom 1. FC Heidenheim spielt eine starke Saison. Nun äußert sich auch sein Trainer Frank Schmidt in einem Interview mit der ‚Bild‘ zur Zukunft des Mittelfeldspielers, der vom FC Bayern an den 1. FCH ausgeliehen ist: „Ich traue es Paul zu, dass er perspektivisch bei Bayern, in Leverkusen oder in jeder anderen Top-Mannschaft spielen kann.“

Schmidt ist ein großer Förderer von Wanner, der in allen Spielen in der Bundesliga von Beginn an auf dem Platz stand. Zuletzt sorgte Wanner, der für Österreich und Deutschland spielen könnte, für Schlagzeilen, als er eine Einladung von DFB-Trainer Julian Nagelsmann ablehnte. Auch zu dieser Causa äußert sich Schmidt: „Bisher hat er mich dazu nicht um Rat gefragt. Wenn er das täte, würde ich ihm natürlich zum DFB raten und mich freuen, falls er sich für Deutschland entscheiden sollte.“