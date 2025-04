HSV: Überraschung um Selke-Klausel

Die automatische Vertragsverlängerung von Davie Selke beim Hamburger SV ist offenbar doch noch nicht vom Tisch. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, entsprechen bisherige Berichte, dass der Angreifer für eine automatische Verlängerung in 14 von 17 Spielen der Rückrunde in der Startelf hätte stehen müssen, nicht ganz den Tatsachen. Demnach kann der 30-Jährige in den verbleibenden vier Spielen immer noch die Bedingungen für ein weiteres HSV-Vertragsjahr erfüllen. Aktuell steht Selke bei neun Einsätzen von Beginn an.

Welche Marke der 20-Tore-Stürmer für die automatische Aktivierung erfüllen muss, lässt der Bericht vom ‚Abendblatt‘ offen. Ungeachtet des Passus sprechen beide Seiten seit mehreren Wochen über ein komplett neues Vertragspapier. Da es zuletzt unterschiedliche Ansichten bezüglich der Laufzeit gab, stockten die Gespräche. Nach den jüngsten Punktverlusten im Aufstiegsrennen hat Sportvorstand Stefan Kuntz die weiteren Gespräche vorerst auf Eis gelegt.

Update (16:20 Uhr): Laut der Bild soll die automatische Vertragsverlängerung nur im Aufstiegsfall wirksam sein. Zudem müsste Selke in der aktuellen Spielzeit 25 Spiele für die Hanseaten absolviert haben. Jeder Startelfeinsatz soll dabei als vollwertiger Einsatz zählen, während eine Einwechslung als halber Einsatz gewertet wird. Nach dieser Rechnung steht der Stürmer aktuell bei 23 Einsätzen.