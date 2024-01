Banega in die Heimat

Éver Banega (35) bricht seine Zelte beim saudi-arabischen Erstligisten Al Shabab ab. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt in seine Heimat zum argentinischen Erstligisten Newell’s Old Boys. Der 65-fache Nationalspieler stand in Europa unter anderem beim FC Valencia, dem FC Sevilla sowie Inter Mailand unter Vertrag.

