FC Bayern: Tel freut sich über Hilfe

Mathys Tel verdankt große Teile seines Selbstvertrauens seinen Kollegen beim FC Bayern. „Ich bin mit meiner Statistik sehr zufrieden“, sagt der Torjäger im Interview mit dem französischen TV-Sender ‚Téléfoot‘. Dabei habe er sich in seiner Anfangszeit in München noch zu viele Gedanken gemacht: „Ich stand unter Druck, aber meine Teamkollegen und mein Trainer halfen mir, dass ich von nun an entspannter war.“

Überragende sechs Treffer hat Tel in gerade einmal 343 Pflichtspielminuten der laufenden Saison erzielt. Sein enormes Potenzial sieht der 18-Jährige dabei noch längst nicht ausgeschöpft: „Als ich klein war, habe ich davon geträumt, Fußballer zu werden. Es ist mein Ziel, mich zu verbessern und den Namen meiner Eltern ganz oben auf die Bühne zu bringen.“