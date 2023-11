SV Werder: T-Frage verspricht Spannung

Bei Werder Bremen wird sich erst ganz kurzfristig entscheiden, wer am Wochenende im Tor steht. Jiri Pavlenka (31) ist nach seiner Adduktorenverletzung wieder fit, aber Ersatzmann Michael Zetterer (28) hat es in den vergangenen Wochen gut gemacht. Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz wich auf der heutigen Pressekonferenz aus: „Das entscheidet Ole (Werner, Anm. d. Red.). Torhüter ist immer eine besondere Position.“

Man werde bis vor der Bundesliga-Partie am Samstag (15:30 Uhr) gegen den Tabellenführer Bayer Leverkusen noch „in die Kommunikation gehen“, kündigte der Werder-Funktionär an, „Pavlas und Zetti werden das nicht erst am Samstag erfahren.“ Gänzlich ausgeschlossen scheint eine Wachablösung nicht zu sein.