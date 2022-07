Spurs verlängern mit Davies

Ben Davies bleibt auch weiterhin eine Konstante bei Tottenham Hotspur. Wie die Londoner vermelden, hat der 29-jährige Defensivspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2025 ausgeweitet. Der Waliser schnürt bereits seit 2014 seine Schuhe für die Spurs.

Im 3-4-3 System von Antonio Conte überzeugte Davies in der vergangenen Spielzeit als linker Innenverteidiger und startete in 34 von 36 Partien unter dem Italiener. Dabei führte der Linksfuß die Spurs auch dreimal als Kapitän aufs Feld.

✍️ We are delighted to announce that Ben Davies has signed a new contract with the Club which will run until 2025.