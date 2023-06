Köln: Nürnberg zieht Castrops Kaufoption

Der 1. FC Nürnberg hat sich die Dienste von Jens Castrop fest gesichert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der FCN die Kaufoption in Höhe von 450.000 Euro gezogen und den Youngster vom 1. FC Köln verpflichtet. Allerdings besitzen die Geißböcke noch eine Rückkaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe erklärt: „Ja, es ist richtig, wir haben die Option gezogen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob Köln von seinem Rückholrecht gebraucht macht.“ Dem Boulevardblatt zufolge müssen die Kölner das Doppelte, also fast eine Million Euro auf den Tisch legen, um Castrop wieder an ihren Verein zu binden. Der 19-jährige Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison von Köln an Nürnberg ausgeliehen.

Lese-Tipp

Nürnberg: Neuer Stürmer im Anflug