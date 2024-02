Neuer Torwart für die Roma?

Alex Meret (26) von der SSC Neapel wird mit einem potenziellen Transfer zur AS Rom in Verbindung gebracht. Nach Informationen der italienischen Sportzeitung ‚Corriere dello Sport‘ hat sich die Roma nach den Vertragskonditionen des italienischen Schlussmanns erkundigt. Merets Kontrakt ist bis zum Ende der laufenden Saison gültig. Sollte er jedoch 70 Prozent der möglichen Einsätze in dieser Spielzeit absolvieren, verlängert sich das Arbeitspapier automatisch um ein weiteres Jahr bis 2025.

Meret, der zuletzt verletzt passen musste und in der aktuellen Saison auf 22 Pflichtspieleinsätze kommt, gilt als potenzieller Ersatz für Roma-Keeper Rui Patrício (35). Dessen Vertrag läuft im Sommer aus und soll voraussichtlich nicht verlängert werden. Der dreimalige italienische Nationalspieler spielt seit 2019 für Neapel. Seitdem kann er den Gewinn der Serie A sowie 160 Pflichtspieleinsätze verbuchen.