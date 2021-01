RB: Nagelsmann-Machtwort bei Hwang

Julian Nagelsmann rechnet nicht mehr damit, dass Hee-Chan Hwang (25) RB Leipzig noch verlassen wird. „Ich hatte gestern mit ihm ein langes Gespräch. Wenn wir nicht noch zwei Stürmer holen, wovon ich nicht ausgehe, macht es aus seiner und auch unserer Sicht keinen Sinn, ihn abzugeben“, erklärte der Trainer auf der heutigen Pressekonferenz. Hwang selbst soll mit einem Wechsel geliebäugelt haben. Neben Mainz 05 und dem 1. FC Köln wurde der Südkoreaner vor allem mit West Ham United in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nagelsmann will nicht verneinen, dass die Sachsen aktiv nach einem Stürmer gefahndet haben. „Wir haben gesucht, aber die Suche ist eigentlich eingestellt. Es gibt keinen Spieler mit dem gewünschten Profil auf dem europäischen Markt, der reinpasst. Die Spieler, die für uns von Interesse sind, die geben die Vereine nicht ab. Da wird nichts mehr passieren, es sei denn, einer hat noch eine Wunderidee oder ein Spieler ruft uns an und sagt, ich box' mich raus bei meinem Verein. Aber das ist sehr unrealistisch”, so der Übungsleiter.