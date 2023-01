BVB macht ernst: Duranville im Anmarsch?

FT-Meinung

Mit einem Transfer in dieser Größenordnung können die Dortmunder eigentlich nichts falsch machen. Duranville, der in dieser Saison schon sechs Liga-Einsätze für Anderlecht sammelte, hat das Potenzial, sofort zu Einsätzen zu kommen. Sollte das nicht gelingen, wäre er allemal eine Investition in die Zukunft.