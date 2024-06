Gladbach sucht Linksverteidiger-Schnäppchen

Neben dem Königstransfer Tim Kleindienst (28) arbeitet Borussia Mönchengladbach noch an einer weiteren Neuverpflichtung. Gefahndet wird laut ‚kicker‘ nach einem neuen Linksverteidiger als Alternative zu Stammkraft Luca Netz (21). Lukas Ullrich (20) war vergangenen Sommer von Hertha BSC an den Niederrhein gekommen, lief aber vornehmlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga auf.

Viel Geld für einen neuen Abwehrspieler haben die Fohlen aber nicht, da der Hauptteil des Budgets für den Kleindienst-Transfer geblockt ist. Mit bis zu acht Millionen Euro soll der Stürmer beim 1. FC Heidenheim losgeeist werden. Ob Gladbach aber tatsächlich das Rennen macht, ist offen. Mit einer Entscheidung wird in Kürze gerechnet.