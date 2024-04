„Wusste, dass ich gut bin“: Njinmah über seine BVB-Zeit

Justin Njinmah hat auf seine eineinhalb Leihjahre in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zurückgeblickt. Im Gespräch mit ‚Sky‘ sagt der Shootingstar von Werder Bremen: „Ich habe in der U23 von Bremen vorher einfach gemerkt, dass ich gut bin. Das wollte ich in Dortmund zeigen und das ist auch relativ gut aufgegangen eigentlich.“ Dort empfahl sich Njinmah in der dritten Liga für seinen ersten Bundesliga-Einsatz.

Der mittlerweile 23-Jährige weiter: „Dass es so bei Dortmund funktioniert hat und ich da sogar mein Debüt feiern konnte, damit hat niemand gerechnet außer ich selber vielleicht.“ Seit Sommer ist Njinmah zurück bei Werder und fester Bestandteil des Bundesliga-Teams. Nach 24 Einsätzen stehen sechs Tore und zwei Assists zu Buche. Zuletzt setzten einige kleinere Verletzungen den Turbosprinter aber außer Gefecht.