Werder: Bittencourts Zukunft offen

Leonardo Bittencourt will seine Zukunft bei Werder Bremen nicht vom Aufstieg abhängig machen. Das verrät der Offensivspieler auf entsprechende Nachfrage im Gespräch mit der ‚Deichstube‘: „Nein. Ich bin ein Typ, der im Hier und Jetzt lebt. Lasst uns erst mal die Saison spielen, dann sammeln wir uns und machen uns Gedanken. Das ist alles noch weit weg. Im Moment habe ich viel Spaß bei Werder, gerade mit den ganzen jungen Spielern und meiner Rolle als einer der Erfahrenen.“

Das kolportierte Interesse von Benfica Lissabon dementiert der 27-Jährige: „Nein. Das Land passt, der Klub nicht. Es war ein anderer portugiesischer Verein.“ Zudem bestätigt der quirlige Rechtsfuß, dass er wohl nicht mehr bei Werder Bremen wäre, wenn er sich in der Vorbereitung auf die Saison nicht verletzt hätte: „Ich wollte mich nicht hinstellen und nach draußen posaunen, dass ich unbedingt bleiben will und mich dafür dann von den Fans feiern lassen. Das wäre nicht ehrlich gewesen. Der Verein hat mir früh gesagt, dass er mich halten möchte, dass er mir aufgrund der finanziellen Lage aber keine Steine in den Weg legen würde, wenn das passende Angebot kommt.“