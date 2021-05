Sevilla: 40 Millionen für Guedes?

Der FC Sevilla hat offenbar ein Auge auf Gonçalo Guedes vom FC Valencia geworfen. Wie ‚Radio Marca‘ berichtet, haben sich die Andalusier bereits nach dem Preis für den 24-Jährigen erkundigt. Die Antwort: 40 Millionen Euro, also exakt die gleiche Summe, die Valencia 2018 an Paris St. Germain bezahlt hatte. Der Portugiese ist noch bis 2023 an die Fledermäuse gebunden.

Guedes tat sich in der laufenden Spielzeit lange schwer, bevor der Knoten im März doch noch platze und er acht Torbeteiligungen in den vergangenen zwölf Spielen sammelte. Insgesamt kommt der flexible Offensivspieler auf fünf Tore und ebenso viele Vorlagen in 30 Ligapartien. Ob diese Scorerwerte dem FC Sevilla 40 Millionen Euro wert sind, scheint zumindest fraglich.