FC Bayern: Flick-Verlängerung „zeitnah“ – Dest bestätigt Besuch

Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis Interimstrainer Hansi Flick beim FC Bayern zum dauerhaften Cheftrainer befördert wird. Ehrenpräsident Uli Hoeneß kündigte im Doppelpass bei ‚Sport1‘ an: „Ich glaube, Hansi Flick hat einen super Job gemacht. Zu gegebener Zeit wird der Vorstand auf den Aufsichtsrat zukommen. Das wird sicher zeitnah geschehen.“

Der FCB ist gut beraten, sich nicht allzu viel Zeit zu lassen. Laut Medienberichten strecken auch Manchester United sowie andere Bundesligisten ihre Fühler nach dem 55-Jährigen aus. Alles andere als eine Unterschrift in München wäre aber eine faustdicke Überraschung.

Dest bestätigt Besuch

Als neuen Rechtsverteidiger könnte Flick im Sommer dann Sergiño Dest begrüßen. Die Bayern hätten den 19-Jährigen von Ajax Amsterdam im Winter schon gerne an Bord geholt. Alle Abwerbeversuche wurden aber abgeblockt.

Im Fanzine ‚Ajax Life‘ bestätigt der Youngster, dass er kürzlich bereits in der Allianz Arena zu Gast war: „Ich war hauptsächlich da, weil ich Familie dort habe. Aber ich dachte mir: Wenn Bayern wirklich Interesse hat, dann möchte ich ein bisschen etwas über den Klub wissen. Ich dachte mir also, es wäre schön, mich mal dort umzusehen. Ich war aber nicht auf Bayerns Einladung dort, wie spekuliert wurde. Es war nichts weiter dahinter.“ Was nicht ist, kann ja aber noch werden.