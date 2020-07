Fortuna verlängert mit Appelkamp

Fortuna Düsseldorf bindet ein hoffnungsvolles Talent. Wie der Bundesliga-Absteiger verkündet, hat Shinta Appelkamp einen bis 2024 datierten Vertrag unterschrieben. Der 19-jährige Offensivspieler kam in der abgelaufenen Saison in 19 Regionalliga-Spielen für die zweite Mannschaft zum Einsatz, in denen er acht Tore erzielen konnte.

Nun scheinen Appelkamp auch Einsätze bei den Profis zu winken, wie Sportvorstand Uwe Klein erklärt: „Er ist ein enorm lernwilliger und -fähiger Spieler, in dem wir eine Menge Potenzial für die Zukunft sehen. Wenn er weiterhin so hart an sich arbeitet, wird er mit seiner Ball- und Passsicherheit sowie seiner Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus auch bei den Profis auf sich aufmerksam machen.“