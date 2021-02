Leipzig: Olmo spricht über Spanien-Rückkehr

Dani Olmo von RB Leipzig kann sich in Zukunft offenbar eine Rückkehr in seine spanische Heimat vorstellen. Im Interview mit der ,Sport Bild' sagt der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht mein Ziel, irgendwann mal in meinen Heimatland zu spielen.“ Perspektivisch gesehen würde Olmo wohl das Interesse von Klubs der Kaliber FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid wecken. Darauf angesprochen erwidert Olmo: „Darüber denke ich nicht nach. Ich fokussiere mich wirklich voll auf Leipzig.“

Der spanische Nationalspieler spielt seit Januar 2020 bei den Sachsen. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2024. In Leipzig hat er sich mit starken Auftritten zu einem Leistungsträger entwickelt. Nun möchte er seine sportlichen Ziele mit seinem aktuellen Arbeitgeber verwirklichen.