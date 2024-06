Trotz anderer Anfragen: Palhinha will nur zu Bayern

Der FC Bayern hat trotz der ins Stocken geratenen Verhandlungen mit dem FC Fulham weiterhin beste Karten auf die Verpflichtung von Sechser João Palhinha. Laut ‚Sky‘ liegen dem Portugiesen auch zwei konkrete Anfragen anderer Klubs vor, die der Fulham-Profi aber nicht in Betracht zieht. Palhinha befasst sich demnach nur mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Der 28-Jährige brauchte von Bayern-Trainer Vincent Kompany nicht mehr groß für einen Wechsel nach München überzeugt werden.

Aktuell muss sich Palhinha jedoch gedulden, bis sich beide Klubs einig sind. Die Preisvorstellungen liegen derzeit mit 35 respektive 45 Millionen noch etwas auseinander. Ursprünglich wollte Bayern den Deal vor der am morgigen Freitag beginnenden Europameisterschaft eintüten. An der Säbener Straße muss man sich aber offenbar keine Gedanken darüber machen, dass der Abräumer in der Zwischenzeit einem anderen Klub zusagt.