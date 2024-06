Gegensätzliche Berichte: Wackelt Bayerns Palhinha-Deal?

Eigentlich sollte João Palhinha (28) bereits im vergangenen Jahr vom FC Fulham zum FC Bayern wechseln, der Transfer scheiterte aber am Deadline Day. Zwischenzeitlich kühlte die Spur zum Portugiesen ab, nun sollte der Transfer doch noch am liebsten vor dem EM-Auftakt am Freitag eingetütet werden. Zweifel an diesem Plan schüren nun Berichte aus England.

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, liegen die Preisvorstellungen der beiden Klubs noch weit auseinander. Wie bereits ‚The Athletic‘ berichtete, wies Fulham ein Angebot der Bayern in Höhe von 35 Millionen Euro zurück. Laut dem UK-Ableger des Bezahlsenders fordern die Cottagers vielmehr die doppelte Summe. Als weitere Bewerber werden zudem der FC Barcelona und Manchester United genannt, wenngleich die Chancen als eher gering bewertet werden.

Bayern wollen Transfer vor Freitag

Der Meldung gegenüber stehen Berichte aus Deutschland vom gestrigen Sonntag, wonach der Deal kurz vor dem Abschluss stünde. Sowohl der ‚Sportbuzzer‘ als auch die hiesige ‚Sky‘-Variante rechnet fest mit einer baldigen Einigung in der Region zwischen 40 und 45 Millionen Euro.

Die Bayern sollen im Palhinha-Poker aufs Tempo drücken und wollen den Deal noch möglichst in den kommenden Tagen unter Dach und Fach bringen. Wohlwissend, dass ein Deal während des Kontinentalturniers nicht möglich ist und unter Umständen der Preis für den EM-Fahrer steigen könnte. Aufgrund der neusten Meldung aus England ist der avisierte Zeitplan zumindest fraglich.